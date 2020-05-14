Молоко рязанского бренда признали фальсификатом
ООО «Тырновский молочный завод» вновь (см. «Читать также») оштрафовали за фальсификат. На сей раз лабораторную проверку провалило ультрапастеризованное молоко под брендом «Мещерские росы», которое предприятие Шиловского района в январе 2020 года поставляло в медсанчасть №53 ФСИН (Великий Новгород).
- По результатам испытаний установлена фальсификация молочной продукции жирами растительного происхождения, а также отклонение по массовой доли белка, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
По решению арбитражного суда от 12 мая «Тырновский молочный завод» как нарушитель должен будет заплатить 101 тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU