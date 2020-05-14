2020-05-14T16:27:52+03:00
Общество

Молоко рязанского бренда признали фальсификатом

Поддельное молоко «Мещерские росы» предприятие Шиловского района поставляло в Великий Новгород
Антон КОНОВАЛОВ
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ООО «Тырновский молочный завод» вновь (см. «Читать также») оштрафовали за фальсификат. На сей раз лабораторную проверку провалило ультрапастеризованное молоко под брендом «Мещерские росы», которое предприятие Шиловского района в январе 2020 года поставляло в медсанчасть №53 ФСИН (Великий Новгород).

- По результатам испытаний установлена фальсификация молочной продукции жирами растительного происхождения, а также отклонение по массовой доли белка, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По решению арбитражного суда от 12 мая «Тырновский молочный завод» как нарушитель должен будет заплатить 101 тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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