Молоко рязанского бренда признали фальсификатом

14 Май 2020 2020-05-14T16:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Тырновский молочный завод» вновь (см. «Читать также») оштрафовали за фальсификат. На сей раз лабораторную проверку провалило ультрапастеризованное молоко под брендом «Мещерские росы», которое предприятие Шиловского района в январе 2020 года поставляло в медсанчасть №53 ФСИН (Великий Новгород).

- По результатам испытаний установлена фальсификация молочной продукции жирами растительного происхождения, а также отклонение по массовой доли белка, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По решению арбитражного суда от 12 мая «Тырновский молочный завод» как нарушитель должен будет заплатить 101 тысячу рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Молочный суррогат из Рязанской области поставлялся в колонии

Помимо Россельхознадзора в Тырново нагрянули силовики из Волгограда. Предприятие оказалось замешано в криминальной схеме (подробнее).

Взламывали двери: фальсификат в продукции Тырновского молзавода находили задолго до визита СОБРа

Еще два года назад Россельхознадзор обнаружил растительные жиры в молочке, привезенной в детский лагерь. Позже нарушения только копились (подробнее).

В рязанскую школу-интернат поставляли поддельную ряженку

Тырновыский молочный завод должен заплатить очередной крупный штраф (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU