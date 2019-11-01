Молочный суррогат из Рязанской области поставлялся в колонии

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-01T15:52:41+03:00

Помимо Россельхознадзора в Тырново нагрянули силовики из Волгограда. Предприятие оказалось замешано в криминальной схеме [видео]

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В октябре на Тырновский молочный завод помимо Россельхознадзора нагрянули силовики из Волгоградской области. Как оказалось, предприятие, расположенное в Рязанской области, замешано в схеме поставок суррогатной продукции в исправительные колонии самого северного региона ЮФО.

Следственный комитет при содействии полиции и ФСБ раскрыл криминальную схему, главным участником которой считается начальник отдела тылового обеспечения волгоградского УФСИН. Именно он работает по контракту стоимостью 5 миллионов рублей на поставку свыше 150 тысяч литров молока с компанией из Великого Новгорода, которая, в свою очередь, через посредника привлекла Тырновский молзавод.

Молочные мошенники пытались напоить заключенных суррогатным напитком.Источник - ГТРК "Ока"

- Сухое молоко нами используется для нормализации по жиру. По ГОСТу мы его использовать не можем, - признается директор предприятия на видео, опубликованном ГТРК «Ока».

В итоге задержано семь фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что каждый из них имел свою выгоду. А какую, предстоит выяснить.

При обысках силовики изъяли более 60 тонн молочного фальсификата, блокноты и электронные носители.

Фото: volgograd.sledcom.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU