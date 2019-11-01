В Рязанской области делали молочку «из будущего» из неизвестного сырья

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-01T12:14:39+03:00

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Интересные результаты дала проверка Россельхознадзора в Шиловском районе, где по одному и тому же адресу, в селе Тырново, работают ООО «Тырновский молочный завод», ООО «Молторг» и ООО «Лавина».

- На хранении в холодильных камерах было выявлено более 4 тонн обезличенной молочной продукции неизвестного происхождения, - сообщает пресс-служба управления по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты обнаружили еще два вопиющих факта. Во-превых, на сметане, ряженке, кефире, твороге и других товарах указанные производители «нарисовали» даты выработки, которые еще не наступили. Хотя проверка проходила 10 октября, на упаковках можно было прочесть «11.10», «12.10», «14.10» и «15.10».

Во-вторых, конкретно ООО «Молторг», как показала специальная система, не закупало сырое молоко по ветеринарным сопроводительным документам с июня 2019 года. Таким образом, в производстве использовалось сырье неизвестного происхождения. Отметим, что это же юрлицо в Подмосковье еще в декабре 2018-го было помечено местным минсельхозом как изготовитель фальсифицированного молока.

Россельзознадзор всю упомянутую выше продукцию предписал утилизировать, однако это требование нарушитель не выполнил. Теперь против него возбуждено административное дело, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU