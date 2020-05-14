2020-05-14T14:20:14+03:00
Общество

Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек

Похоронят члена Совета Федерации на его родине в Каширском районе Московской области
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Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек. Фото: правительство Рязанской области.Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек. Фото: правительство Рязанской области.
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Проститься с бывшим губернатором Рязанской области и членом Федерального Собрания РФ Олегом Ковалевым пришли 200 человек. Церемония прошла в Центральной кремлевской больнице управления делами президента, сообщает ТАСС.

— Проститься с Олегом Ивановичем пришли не менее двухсот человек, — говорит помощник сенатора Андрей Глазунов. — Это члены Совета Федерации, Государственной думы, представители администрации президента РФ, руководители Рязанской области, в том числе губернатор Николай Любимов и председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Похоронят Ковалева на его родине в Каширском районе Подмосковья.

Напомним, экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев умер в ночь на 11 мая от остановки сердца после долгой и тяжелой болезни (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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