Коронавирус в Рязани и области, 8.30 14 мая: на наличие инфекции проверяют 2620 человек

14 Май 2020 2020-05-14T09:49:34+03:00

В регионе к этому моменту известно о 2028 случаях заражения COVID-19

Изменить размер текста: A A

Опубликована статистика по коронавирусу в Рязанской области на 8.30 14 мая. К этому моменту известно о 2028 случаях заражения. У 1939 человек диагноз COVID-19 подтвержден, еще 89 положительных тестов находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора.

Напомним, оперативная группа не исключает из статистики ни тех, кто поправился, ни умерших пациентов. Переболели коронавирусной инфекцией 317 человек. Официально сообщается о семи летальных исходах, причиной смерти еще нескольких пациентов с COVID-19 посчитали не это заболевание.

Под наблюдением находятся 2620 человек, которых проверяют на «корону» после возвращения из дальних поездок или после контакта с зараженными.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани скончалась еще одна женщина с диагнозом коронавирус

У пациентки были проблемы с сердечно-сосудистой системой, но окончательная причина смерти будет установлена после исследования (подробнее).

В Рязани умер врач больницы №11 Андрей Барсук. У него подтвердился коронавирус

Это вторая смерть среди врачей клиники в течение недели (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU