Коронавирус в Рязани и области, 8.30 14 мая: на наличие инфекции проверяют 2620 человек
Опубликована статистика по коронавирусу в Рязанской области на 8.30 14 мая. К этому моменту известно о 2028 случаях заражения. У 1939 человек диагноз COVID-19 подтвержден, еще 89 положительных тестов находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора.
Напомним, оперативная группа не исключает из статистики ни тех, кто поправился, ни умерших пациентов. Переболели коронавирусной инфекцией 317 человек. Официально сообщается о семи летальных исходах, причиной смерти еще нескольких пациентов с COVID-19 посчитали не это заболевание.
Под наблюдением находятся 2620 человек, которых проверяют на «корону» после возвращения из дальних поездок или после контакта с зараженными.
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ИСТОЧНИК KP.RU