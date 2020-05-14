2020-05-14T09:49:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, 8.30 14 мая: на наличие инфекции проверяют 2620 человек

В регионе к этому моменту известно о 2028 случаях заражения COVID-19
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опубликована статистика по коронавирусу в Рязанской области на 8.30 14 мая. К этому моменту известно о 2028 случаях заражения. У 1939 человек диагноз COVID-19 подтвержден, еще 89 положительных тестов находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора.

Напомним, оперативная группа не исключает из статистики ни тех, кто поправился, ни умерших пациентов. Переболели коронавирусной инфекцией 317 человек. Официально сообщается о семи летальных исходах, причиной смерти еще нескольких пациентов с COVID-19 посчитали не это заболевание.

Под наблюдением находятся 2620 человек, которых проверяют на «корону» после возвращения из дальних поездок или после контакта с зараженными.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани скончалась еще одна женщина с диагнозом коронавирус

У пациентки были проблемы с сердечно-сосудистой системой, но окончательная причина смерти будет установлена после исследования (подробнее).

В Рязани умер врач больницы №11 Андрей Барсук. У него подтвердился коронавирус

Это вторая смерть среди врачей клиники в течение недели (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: 14 мая выявили еще 89 зараженных коронавирусом. Всего – 2028 человек
Ярополк и Тея: какие имена выбирали рязанцы детям в апреле
«Госуслуги» заработали: рязанцы могут подать заявление на получение 10 тысяч рублей
Коронавирус в Рязани и области, 8.30 14 мая: на наличие инфекции проверяют 2620 человек
Компания «Рязаньгоргаз» начала подготовку к осенне-зимнему сезону
Неужели дети станут весь день носить маски? Любимов высказался по открытию детсадов
В обращении к рязанцам Любимов высказался о сроках снятия ограничений
В Рязани скончалась еще одна женщина с диагнозом коронавирус
Рязанские суды вернулись к обычному графику работы
В Рязани отключат горячую воду позже обычного
В Рязани началась подготовка к новому отопительному сезону
Коронавирус в Рязани: 17 пациентов больниц находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Рязанской области: в регион въехали почти 50 тысяч человек
Губернатор Николай Любимов ввел масочный режим во всем регионе
В Рязани умер врач больницы №11 Андрей Барсук. У него подтвердился коронавирус
Рязанцам разрешили отстрелить в лесах 20 кабанов
На мосту под Рязанью случилось ДТП - образовался затор
Жители Рязанской области не могут попасть в здание ПФР
Режим ограничения: рязанцам назвали 20 запрещенных видов деятельности
Несмотря на коронавирус, в Рязанской области начался армейский весенний призыв
Стало известно, где в Рязани выявили новые случаи коронавируса
Рязанская область закупила аппараты ИВЛ, из-за которых погибли люди