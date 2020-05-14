Неужели дети станут весь день носить маски? Любимов высказался по открытию детсадов
13 мая во время очередного обращения к гражданам губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался по поводу открытия в Рязани детских садов.
— Неужели вы думаете, что дети станут весь день носить маски и перчатки, оберегать себя еще каким-то образом от коронавируса? И не должны, они – дети. И мы в ответе за их безопасность, здоровье, жизнь, важнее которых нет ничего на свете. Поэтому, собственно говоря, детские сады и не открываются в эти непростые и сложные времена.
Глава региона отметил, что понимает родителей, у которых накопилась усталость от режима самоизоляции, но просил еще потерпеть.
— Со своей стороны мы сейчас делаем все для того, чтобы граждане и бизнес вовремя и в полном объеме получили государственную поддержку, как федеральную, так и региональную, — подчеркнул Любимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU