2020-04-21T08:49:46+03:00
Общество

Прокуратуру Советского района Рязани может возглавить Роман Шмельков

Решение о назначении должны принять в генеральной прокуратуре России
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Прокуратуру Советского района Рязани может возглавить Роман Шмельков. Фото: издательство "Пресса".Прокуратуру Советского района Рязани может возглавить Роман Шмельков. Фото: издательство "Пресса".
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Прокуратуру Советского района Рязани может возглавить Роман Шмельков. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— В настоящее время Шмельков возглавляет прокуратуру Спасского района. Что касается его перевода в Рязань – вопрос не решен. Все зависит от генерального прокурора, — сообщили в ведомстве.

Напомним, сейчас обязанности прокурора Советского района исполняет Ольга Ткачева, прежний прокурор Роман Никонов 11 марта 2020 года покинул должность по собственному желанию. Этому, возможно, предшествовали и скандалы вокруг его имени, связанные с захватом и ликвидацией водозабора и строительством на его месте многоквартирных домов (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Шмельков Роман Витальевич родился в 1976 году в Сасове.

В 1998 году окончил юрфак РГУ имени Есенина.

С 1998 года работал следователем, с 2002 по 2004 год – старшим следователем Сасовской прокуратуры.

С 2004 являлся заместителем Сасовского межрайонного прокурора.

10 декабря 2018 года возглавил прокуратуру Спасского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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