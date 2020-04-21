Прокуратуру Советского района Рязани может возглавить Роман Шмельков
Прокуратуру Советского района Рязани может возглавить Роман Шмельков. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
— В настоящее время Шмельков возглавляет прокуратуру Спасского района. Что касается его перевода в Рязань – вопрос не решен. Все зависит от генерального прокурора, — сообщили в ведомстве.
Напомним, сейчас обязанности прокурора Советского района исполняет Ольга Ткачева, прежний прокурор Роман Никонов 11 марта 2020 года покинул должность по собственному желанию. Этому, возможно, предшествовали и скандалы вокруг его имени, связанные с захватом и ликвидацией водозабора и строительством на его месте многоквартирных домов (читать подробнее).
ДОСЬЕ «КП»
Шмельков Роман Витальевич родился в 1976 году в Сасове.
В 1998 году окончил юрфак РГУ имени Есенина.
С 1998 года работал следователем, с 2002 по 2004 год – старшим следователем Сасовской прокуратуры.
С 2004 являлся заместителем Сасовского межрайонного прокурора.
10 декабря 2018 года возглавил прокуратуру Спасского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU