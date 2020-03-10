Прокурор Советского района Никонов в среду покидает должность

10 Март 2020 2020-03-10T15:18:25+03:00

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Прокурор Советского района Роман Никонов покидает должность. Об этом «Комсомолке» сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Известно, что Никонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое рассмотрено Генеральным прокурором РФ. Сейчас он освобожден от занимаемой должности и уже с 11 марта официально покидает органы прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, уход Никонова «никак не связан с «Водоканалом» и петициями за его отставку», это исключительно его собственное желание.

Напомним, в середине февраля рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района Романа Никонова. Некая Анна Рязанова от имени общественности рассказала о попытке рейдеров, захвативших водозабор, ликвидировать его и построить на его месте многоквартирные жилые дома.

Позже в одном из ведомств «Комсомолке» сообщили, что правоохранительные органы не будут проверять информацию в отношении прокурора, изложенную в петиции на сайте change.org, так как они «не реагируют на сведения, опубликованные в иностранных источниках, коим и является сайт для создания петиций, зарегистрированный в США» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU