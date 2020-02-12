Правоохранители не будут реагировать на петицию против рязанского прокурора
Правоохранительные органы не будут проверять информацию в отношении прокурора Советского района, изложенную в петиции на сайте change.org.
Источник в одном из ведомств сообщил корреспонденту «Комсомолки», что они «не реагируют на сведения, опубликованные в иностранных источниках, коим и является сайт для создания петиций, зарегистрированный в США». Однако собеседник издания уточнил, что будет проведена проверка законности застройки водозабора «Кальное» на Касимовском шоссе. Она инициирована из-за общественного резонанса, возникшего вокруг этой темы.
Напомним, рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района Романа Никонова. Некая Анна Рязанова от имени общественности рассказала о попытке рейдеров, захвативших водозабор, ликвидировать его и построить на его месте многоквартирные жилые дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU