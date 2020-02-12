2020-02-12T17:16:33+03:00
Общество

Правоохранители не будут реагировать на петицию против рязанского прокурора

«Комсомолке» удалось узнать, по какой причине
Константин МОГИЛИН
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Правоохранительные органы не будут проверять информацию в отношении прокурора Советского района, изложенную в петиции на сайте change.org.

Источник в одном из ведомств сообщил корреспонденту «Комсомолки», что они «не реагируют на сведения, опубликованные в иностранных источниках, коим и является сайт для создания петиций, зарегистрированный в США». Однако собеседник издания уточнил, что будет проведена проверка законности застройки водозабора «Кальное» на Касимовском шоссе. Она инициирована из-за общественного резонанса, возникшего вокруг этой темы.

Напомним, рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района Романа Никонова. Некая Анна Рязанова от имени общественности рассказала о попытке рейдеров, захвативших водозабор, ликвидировать его и построить на его месте многоквартирные жилые дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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