Жители Ряжска создали петицию против платного путепровода

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-09T17:06:08+03:00

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Жители Ряжска выступили против строительства платного путепровода, который вместо существующего переезда свяжет один из микрорайонов с остальным городом. Автор опубликованной на change.org петиции Александр Новиков называет инвестиционный проект не иначе как «скрытой приватизацией региональной дороги» (речь об а/д «Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород»).

На прямой линии губернатор Николай Любимов заверил, что поводов для беспокойства у людей нет. По его словам, инвестор предоставит альтернативный маршрут, благоустроив проселочную дорогу под железнодорожной насыпью (уже за пределами городского поселения) и подъезд к трассе с улицы Кольцова. Для общественного транспорта, в том числе маршруток, и аварийных служб проезд по путепроводу будет бесплатным, для остальных (за исключением ряда льготников) – 23 рубля.

Глава региона связал возмущения с недостатком информации. Но кто же ее должен доводить, если не власти? Ни областной минтранс, ни районная администрация проект на всеобщее обозрение и обсуждение не выставили, хотя о нем стало известно еще в начале 2018 года.

Тем временем одни жители Ряжска справедливо задаются вопросами, когда и с каким качеством заявляемый объездной маршрут сдадут в эксплуатацию и зачем закрывать второй переезд - возле железнодорожного вокзала (а такие планы, судя по всему, имеются). Другие вообще находятся в неведении. Подлил масла в огонь местный глава Андрей Насонов, заявив, что «переезды инвестору невыгодны».

ИСТОЧНИК KP.RU