Для «Есенин-центра» в Рязани нашли заброшенный деревянный дом
В Рязани определились с местом, где будет располагаться «Есенин-центр». Это стал деревянный дом 1895 года постройки по адресу: улица Петрова, 4 – напротив ТЮЗа возле кремля.
Напомним, в середине марта писатель и публицист Захар Прилепин во время встречи с губернатором Николаем Любимовым предложил создать в Рязани «Есенин-центр». В ответ на предложение Любимов пообещал предоставить здание, которое сохранило исторический облик и не имеет имущественных обременений.
В ближайшее время активисты совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры планируют восстановить старинный дом, который сейчас расселен и заброшен.
По задумке организаторов, в доме организуют экспозицию, посвященную Есенину, интерактивную библиотеку, культурный центр и штаб градозащитного сообщества. В подвале оборудуются мастерские добровольцев проекта «Том Сойер Фест» (волонтеры, реставрирующие фасады – Ред.).
Как ранее сообщал Захар Прилепин, «Есенин-центр» должен стать центром притяжения активистов-градозащитников, краеведов, авторов культурных проектов, а также своеобразным штабом по поэтапному освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки.
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ИСТОЧНИК KP.RU