2020-04-20T14:58:22+03:00
Общество

В Рязани открылось отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова

С помощью известного блогера в Рязани будут продвигать урбанистические идеи
Александр РАДЫГИН
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В Рязани открылось отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова.В Рязани открылось отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Рязани открылось отделение Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца, на базе которого будут реализовывать урбанистические проекты и продвигать идеи Vision Zero (снижение смертности горожан в ДТПРед.).

В настоящее время в рязанском отделении выбирают руководителя.

СПРАВКА «КП»

Фонд «Городские проекты» создан Максимом Кацем и Ильей Варламовым, призванный улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики.

«Мы хотим, чтобы города вновь повернулись лицом к человеку. Чтобы инвалиды в наших городах чувствовали себя полноценными членами общества. Чтобы по улицам можно было безопасно передвигаться на велосипедах. Чтобы общественный транспорт был удобным и полноценным. Мы хотим, чтобы города были чистыми! И мы знаем, как это сделать простыми средствами», - говорится на сайте фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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