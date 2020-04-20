В Рязани открылось отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова
В Рязани открылось отделение Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца, на базе которого будут реализовывать урбанистические проекты и продвигать идеи Vision Zero (снижение смертности горожан в ДТП – Ред.).
В настоящее время в рязанском отделении выбирают руководителя.
СПРАВКА «КП»
Фонд «Городские проекты» создан Максимом Кацем и Ильей Варламовым, призванный улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики.
«Мы хотим, чтобы города вновь повернулись лицом к человеку. Чтобы инвалиды в наших городах чувствовали себя полноценными членами общества. Чтобы по улицам можно было безопасно передвигаться на велосипедах. Чтобы общественный транспорт был удобным и полноценным. Мы хотим, чтобы города были чистыми! И мы знаем, как это сделать простыми средствами», - говорится на сайте фонда.
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ИСТОЧНИК KP.RU