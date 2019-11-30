Илья Варламов сравнил провинциальный шведский город с Рязанью

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-30T10:33:06+03:00

Судя по видео из Бурлэнге, сравнение не в пользу города на Оке. Речь опять идет о деревянных домах

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Блогер Илья Варламов побывал в шведском городе Бурлэнге, где снова вспомнил о Рязани. Урбанист побывал в нескольких кварталах, которые полностью застроены деревянными двухэтажными домами.

— У нас тоже такие строили в начале прошлого века. Мы называем их бараками и деревяшками. В России это жилье считается супернепригодным для жизни, — говорит Варламов. — Здесь же сохранили среду. Если убрать машины, то можно снимать фильм о 19 веке. Хотя сами эти дома не имеют никакой исторической ценности.

— А теперь вспомните, какую-нибудь Рязань или Вологду, где сносят деревянные дома целыми кварталами, — продолжает урбанист. — Более того, наши дома гораздо богаче украшены, наши дома имеют еще культурную и историческую ценность. Если посмотреть мотивацию, с которой они [чиновники] это делают [сносят], то всегда говорят, мол, никто не хочет там жить. Или: там все сгнило, кто будет это обслуживать, туалет во дворе. Поэтому нужно все снести и построить многоэтажку.

По словам Варламова, власти Рязани не видят в деревянных домах ценности и потенциал для города.

— Если рассматривать дом с точки зрения бабушки, которая там живет, то, конечно, у нее никогда не будет денег на поддержание, и она рада будет куда-нибудь переехать. Но для города самого - это основа для привлечения туристов, — заключил урбанист.

Вараламов в Швеции о Рязани.Сравнение не в пользу города на Оке

Напомним, ранее Илья Варламов призывал рязанского губернатора Николая Любимова изучить опыт Иркутска. По мнению урбаниста и блогера, в сибирском городе поняли ценность деревянного зодчества, начали охранять и системно думать, чтобы это работало сегодня (читать подробнее).

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Здесь есть прямая связь с Ильей Варламовым, который недавно приезжал в город и сожалел об утрате здесь деревянной архитектуры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU