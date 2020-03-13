2020-03-13T05:35:16+03:00
Общество

Любимов пообещал Прилепину, что в Рязани появится «Есенин-центр»

Объект станет точкой притяжения активистов-градозащитников, краеведов, а также штабом по освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки
Александр РАДЫГИН
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В Рязани появится штаб штабом по поэтапному освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки. Фото: Архив "КП-Рязань".В Рязани появится штаб штабом по поэтапному освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки. Фото: Архив "КП-Рязань".
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Писатель и публицист Захар Прилепин во время встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым предложил создать в Рязани «Есенин-центр». В ответ на предложение Любимов пообещал предоставить здание, которое сохранило исторический облик и не имеет имущественных обременений.

По замыслу писателя, «Есенин-центр» должен стать центром притяжения активистов-градозащитников, краеведов, авторов культурных проектов, а также своеобразным штабом по поэтапному освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки.

— Степень моей вовлеченности в проблему очень велика, — сообщил порталу ОНФ Захар Прилепин. — Мы отдаем себе отчет, насколько сложна эта тема, специально запутанная хитроумными господами, заработавшими на есенинской земле сверхприбыли, вовлекавшими для прикрытия этого бизнеса пенсионеров или многодетные семьи.

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При этом губернатор Николай Любимов отметил, что необходимо определиться по точкам, привязкам, координатам и зонам охраны (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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