В рязанском правительстве одобрены изменения границ «Есенинской Руси»
Изменения в региональный закон, которые позволяют начать разработку научно-проектной документации по уточнению и корректировке предмета охраны и границ достопримечательного места «Есенинская Русь», были одобрены 10 марта на заседании регионального правительства.
Этот документ предусматривает внесение изменений в региональное законодательство и касается источников финансирования мер по госохране объектов культурного наследия. К тому же, с принятием этого закона появится возможность ускорить работу по корректировке как самого предмета охраны, так и границ его территории. Если он будет принят, изменятся и градостроительные регламенты в границах достопримечательного места «Есенинская Русь». В настоящее время необходима разработка научно-проектной документации.
Как именно изменятся границы и градостроительные нормы, пресс-служба правительства не сообщает. Но приводит слова главы региона Николая Любимова:
- Это делается для того, чтобы работа максимально ускорилась и пришла к логическому завершению, учтя все особенности этой большой территории, проживающих там людей, сельхозпроизводителей, и, конечно, вопросы ее сохранности, памятников истории и культуры, которые там находятся и связаны с именем Сергея Есенина. Границы установлены настолько, насколько это было раньше возможным по действующему законодательству. Сейчас необходимо сделать научный проект и определиться по точкам, привязкам, координатам, зонам охраны.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Историческому центру Рязани могут придать особый статус
Обсуждая сохранность объектов культурного наследия, в облдуме затронули и тему «Есенинской Руси» - там дошло до обращения правительства региона в Верховный суд (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU