В рязанском правительстве одобрены изменения границ «Есенинской Руси»

10 Март 2020 2020-03-10T18:25:14+03:00

При этом губернатор Николай Любимов отметил, что необходимо определиться по точкам, привязкам, координатам и зонам охраны

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Изменения в региональный закон, которые позволяют начать разработку научно-проектной документации по уточнению и корректировке предмета охраны и границ достопримечательного места «Есенинская Русь», были одобрены 10 марта на заседании регионального правительства.

Этот документ предусматривает внесение изменений в региональное законодательство и касается источников финансирования мер по госохране объектов культурного наследия. К тому же, с принятием этого закона появится возможность ускорить работу по корректировке как самого предмета охраны, так и границ его территории. Если он будет принят, изменятся и градостроительные регламенты в границах достопримечательного места «Есенинская Русь». В настоящее время необходима разработка научно-проектной документации.

Как именно изменятся границы и градостроительные нормы, пресс-служба правительства не сообщает. Но приводит слова главы региона Николая Любимова:

- Это делается для того, чтобы работа максимально ускорилась и пришла к логическому завершению, учтя все особенности этой большой территории, проживающих там людей, сельхозпроизводителей, и, конечно, вопросы ее сохранности, памятников истории и культуры, которые там находятся и связаны с именем Сергея Есенина. Границы установлены настолько, насколько это было раньше возможным по действующему законодательству. Сейчас необходимо сделать научный проект и определиться по точкам, привязкам, координатам, зонам охраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU