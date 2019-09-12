Историческому центру Рязани могут придать особый статус

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-12T13:15:53+03:00

Обсуждая сохранность объектов культурного наследия, в облдуме затронули и тему «Есенинской Руси» - там дошло до обращения правительства региона в Верховный суд

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Историческом центру Рязани и еще четырем населенным пунктам региона могут придать статус исторического поселения. Об этом 11 сентября на правительственном часе в облдуме сообщил начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.

Помимо сердца Рязани уже разрабатывается документация по селу Ижевское. В 2020 и 2021 годах то же планируют сделать для Елатьмы, Сапожка и Спас-Клепиков.

Пока в области есть одно историческое поселение федерального значения – город Касимов. Этот статус позволяет претендовать на гранты, участвовать в конкурсах на благоустройство и работы по сохранению памятников. Градостроительная деятельность при этом регулируется особо ради сохранения исторически ценных объектов и видов.

Приведя в пример достопримечательное место «Есенинская Русь», где «гражданам зачастую отказывают в любых строительных работах в собственных домах», депутаты предложили разработать методички для глав поселений, потому что, по словам Зайцева, спорные ситуации возникают из-за неведения и недоработок местной власти.

Также на заседании прозвучало, что кабмин обратился в Верховный суд из-за решения областного суда об отмене границ зон охраны музея-заповедника Сергея Есенина. Последнее, заявил Зайцев, «может иметь серьёзные последствия и коснётся сотен ранее принятых судебных решений».

ИСТОЧНИК KP.RU