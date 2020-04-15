2020-04-15T14:53:53+03:00
Общество

Половодье-2020 в Рязанской области – самое низкое в истории наблюдений

Этот антирекорд объясняется небывало теплой зимой, ранним сходом снега и оттаиванием почвы
Антон КОНОВАЛОВ
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Уровень Оки во время половодья-2020 был на 6,4-6,9 метра (!) ниже средних многолетних значений.Уровень Оки во время половодья-2020 был на 6,4-6,9 метра (!) ниже средних многолетних значений.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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Половодье 2020 года в Рязанской области оказалось самым бедным за всю историю наблюдений. Рязанский гидрометцентр посчитал, что уровень реки Оки был на 6,4-6,9 метра (!) ниже средних многолетних значений. Причем предыдущий минимум регистрировался не далее, чем в 2019-м, но даже тогда отметка была выше нынешней почти на 1 метр.

Новый антирекорд объясняется другой погодной аномалией – самой теплой зимой за то время, пока метеослужба измеряет температуру воздуха. Весь снег в регионе , которого и так было немного, сошел на 21-27 дней раньше нормального срока, одновременно с этим полностью оттаяла почва (на 37-55 дней раньше обычного) и впитала большую часть влаги.

Интересно, что единственной рекой, которая поднялась чуть выше уровня 2019 года была Мокша.

- Очевидно, увеличение стока произошло за счёт существенных лесных снегозапасов в верховьях бассейна реки, - объяснили в Рязанском ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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