2020-02-02T11:11:05+03:00
Общество

Рязань пережила самый теплый январь в истории метеонаблюдений

Предыдущий рекорд был установлен не так давно – в 2007 году, и побит он, можно сказать, с запасом
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Осадков в январе выпало точно по норме, но это был не только снег...Осадков в январе выпало точно по норме, но это был не только снег...Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Изменить размер текста:

Январь 2020 года стал самым теплым в Рязани за всю историю метеонаблюдений, то есть с конца XIX века. По данным сайта «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха составила -0,8 градуса при норме -7,5.

Предыдущий рекорд побит, можно сказать, с запасом. Он был установлен в 2007 году и составил -2,2 градуса.

В течение месяца температура не опускалась ниже -8,8 (ночь на 24 января), а верхней границей стали +3 градуса (день 17 января).

Стоит отметить, что в декабре также было зафиксировано одно из самых высоких среднемесячных значений, а именно -0,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Верхняя планка - это +0,2.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани установлен первый температурный рекорд зимы

Несмотря на аномально теплую погоду, притом устойчивую, исторический максимум за два месяца достигнут только один (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24