Рязань пережила самый теплый январь в истории метеонаблюдений

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:11:05+03:00

Осадков в январе выпало точно по норме, но это был не только снег... Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Предыдущий рекорд был установлен не так давно – в 2007 году, и побит он, можно сказать, с запасом

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Январь 2020 года стал самым теплым в Рязани за всю историю метеонаблюдений, то есть с конца XIX века. По данным сайта «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха составила -0,8 градуса при норме -7,5.

Предыдущий рекорд побит, можно сказать, с запасом. Он был установлен в 2007 году и составил -2,2 градуса.

В течение месяца температура не опускалась ниже -8,8 (ночь на 24 января), а верхней границей стали +3 градуса (день 17 января).

Стоит отметить, что в декабре также было зафиксировано одно из самых высоких среднемесячных значений, а именно -0,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Верхняя планка - это +0,2.

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Несмотря на аномально теплую погоду, притом устойчивую, исторический максимум за два месяца достигнут только один (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU