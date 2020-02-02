Рязань пережила самый теплый январь в истории метеонаблюдений
Январь 2020 года стал самым теплым в Рязани за всю историю метеонаблюдений, то есть с конца XIX века. По данным сайта «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха составила -0,8 градуса при норме -7,5.
Предыдущий рекорд побит, можно сказать, с запасом. Он был установлен в 2007 году и составил -2,2 градуса.
В течение месяца температура не опускалась ниже -8,8 (ночь на 24 января), а верхней границей стали +3 градуса (день 17 января).
Стоит отметить, что в декабре также было зафиксировано одно из самых высоких среднемесячных значений, а именно -0,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Верхняя планка - это +0,2.
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Несмотря на аномально теплую погоду, притом устойчивую, исторический максимум за два месяца достигнут только один (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU