2020-01-26T17:14:26+03:00
Общество

В Рязани установлен первый температурный рекорд зимы

Притом нынешний январь, по всей видимости, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений
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Природа пока удивляет аномально теплой погодой.Природа пока удивляет аномально теплой погодой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Рязани установлен первый температурный рекорд зимы. Несмотря на аномально теплую погоду, притом устойчивую, исторических максимумов почти за два месяца достигнуто не было.

В итоге пал рекорд 1986 года, который для 25 января составлял +2 градуса. В субботу термометры зафиксировали +2,7. Притом среднесуточная температура в этот день была более чем на 9 градусов выше нормы.

Интересно, что рекордному дню предшествовали сутки, начавшиеся с самой холодной ночи считая с ноября (-8,8 градуса). В среднем по текущему месяцу температура пока держится на уровне -0,8 при норме -7,5, и, похоже, все идет к тому, что нынешний январь станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений: в 2007-м, когда такое случалось в последний раз, фактическая температура месяца составила -2,2 градуса. Серьезных похолоданий в ближайшие дни не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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