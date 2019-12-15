В Рязани покатались на сноубордах и по-десантному зажгли елку на центральной площади

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-15T13:51:37+03:00

Снег был привозной, рязанцы в число призеров не вошли, а елку сумел зажечь лишь десантник, произнесший «Никто, кроме нас»

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Фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань» состоялся 14 декабря на площади Ленина в Рязани. Около 30 сильнейших сноубордистов страны приняли в нем участие. Спортсмены из Перми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи и Рязани состязались в дисциплине джиббинг. Для этого из специально привезенного снега была построена горка с тремя рейлами (перилами) и трамплином.

Соревнования прошли в два этапа. В заключительной стадии выступили 12 сноубордистов – рязанец в их число не попал. Приз за лучший трюк получил Игорь Кулаков (Санкт-Петербург). «Бронзу» завоевал Виталик Сухомесов (Пермь), второе место у Михаила Ильина (Санкт-Петербург), а победителем стал POWDERVOIN (Сочи). Всем призерам были вручены сертификаты на получение денежных премий.

Кульминацией праздника стало зажжение новогодней ели с помощью гвардии полковника запаса, десантника Алексея Кудрявцева. Он вместе с рязанцами произнес волшебные слова «никто, кроме нас», и зажег огоньки – поэтично описала этот момент пресс-служба городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU