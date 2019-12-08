Елена Сорокина намекнула на злые силы, которые хотят испортить рязанцам праздник

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-08T21:41:20+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина в посте на своей страничке в Facebook сравнила торжества в статусе «Новогодней столицы 2020» с зимней сказкой, в которой есть и добро и зло.

- Вместе с Новогодней столицей мы оказались в сказке, где всегда есть злые силы, которые хотят все напутать, испортить, но мы им не дадим этого сделать. Добро всегда побеждает зло! Наша Новогодняя столица добрая, и жители ее тоже добрые, - отметила Елена Сорокина.

Кто же в таком случае представляет силы зла, градоначальница не уточнила.

Одновременно с этим глава администрации заявила, что «главная всероссийская елка Новогодней столицы на Лыбедском бульваре» была зажжена, как и планировалось, 7 декабря, а 14 декабря на празднике «Катай, Рязань!» засияет огнями «центральная елка» на площади Ленина.

Напомним, что последняя, несмотря на все уговоры собравшихся, в том числе приглашенного в город Деда Мороза из Великого Устюга, так и не зажглась: главный символ праздника спешно собирали в последний момент, а нарядить и подключить не успели. Тогда «зимний волшебник» вместе с губернатором отложили знаковое действо до следующей субботы.

Очень многие гости мероприятия отреагировали на накладку возмущенно, припомнив и другие организационные недоработки вечера, в том числе не до конца установленную на Лыбедском бульваре надпись «Рязань» (получилось «Ряза»), получасовую задержку парада Дедов Морозов, острую нехватку общественных туалетов и другие.

По словам Елены Сорокиной, 7 декабря должна была зажечься елка на Лыбедском бульваре, а на площади Ленина это произойдет неделей позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU