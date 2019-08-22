2019-08-23T20:42:14+03:00
Общество

«Бурный поток» создал болото перед Рязанским кремлем

Несмотря на дождливое лето 2019 года, река Трубеж у набережной страшно обмелела
Валерий КОТОВ
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Когда-то основное русло реки напротив кремля сегодня можно перепрыгнутьКогда-то основное русло реки напротив кремля сегодня можно перепрыгнутьФото: Владимир ФРОЛОВ
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ХУЖЕ, ЧЕМ В ЗАСУХУ

9 лет назад рязанцы, приходившие на затянутую дымом лесных пожаров набережную Трубежа, сокрушенно качали головами, глядя на страшно обмелевший поток под понтонным мостом у Рязанского кремля. То жаркое и сухое лето 2010 года всем запомнится надолго.

Но сегодня горожане, оказавшиеся возле памятника Есенину или кремлевской колокольни, так же тщетно всматриваются в заросли, стараясь разглядеть там речку Трубеж. Тщетно! Узкий и мелкий поток теряется между кустами и просто высокой травой. До понтонного моста доходит ручеек шириной приблизительно в 1 метр и глубиной в 30-40 сантиметров.

Когда-то здесь разворачивались теплоходы, сегодня трудно развернуться утке Фото: Владимир ФРОЛОВ

Когда-то здесь разворачивались теплоходы, сегодня трудно развернуться уткеФото: Владимир ФРОЛОВ

Пристань «Кремль» кажется недоразумением – ведь около нее подростки уже переходят реку вброд. Да и речные теплоходы сюда больше не доходят. А согласившихся совершить водную прогулку сажают в автобус и везут в Лесопарк, где оборудовано новое место посадки на борт.

– Но ведь весь июль и начало августа лили дожди! – удивляются люди. – Где же вся вода? Да и в других местах Трубеж не такой мелкий. Например, выше по течению, возле микрорайона Бутырки. Или у моста на Московском шоссе!

Вокруг пешеходного моста на Остров высится буйная растительность Фото: Владимир ФРОЛОВ

Вокруг пешеходного моста на Остров высится буйная растительностьФото: Владимир ФРОЛОВ

ДВЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОБЛЕМЫ

Секрет прост. Точнее, два секрета.

– Во-первых, воды Трубежа огибают Остров по другой протоке, которая с набережной не видна, – рассказывает краевед и риэлтор Валерий Сегоровский. – Прорытая в XX веке и бывшая раньше вспомогательной, сегодня она вдруг стала основным руслом. Там вода весело бурлит и пенится, спрыгивая с небольших порогов, которыми стали упавшие в русло бревна и камни. Недавно через протоку проложили новый мост, состоящий из пяти бетонных плит.

Бурный поток – здесь сегодня протекает большая часть воды Трубежа Фото: Владимир ФРОЛОВ

Бурный поток – здесь сегодня протекает большая часть воды ТрубежаФото: Владимир ФРОЛОВ

– Во-вторых, русло Трубежа раньше углубляли земснарядом, – подхватывает ветеран-речник Валентин Голубев, живущий в Рязани. – Он поднимает со дна и отбрасывает ил с песчаными наносами. Теперь эти работы у кремля не проводятся.

Новый мостик из района Остров на пойменные луга напротив кремля Фото: Владимир ФРОЛОВ

Новый мостик из района Остров на пойменные луга напротив кремляФото: Владимир ФРОЛОВ

Должен ли весь Трубеж перетечь в новое русло? Лучше ли будет, если бронзовый Есенин раскинет руки перед заросшим болотом? Или воду надо снова пустить вдоль набережной, расчистив от зарослей берега, как уже пытались сделать в 2012 году? Это тема для общественного обсуждения. Высказывайтесь в комментариях!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Любимов, губернатор Рязанской области, на пресс-конференции 22 августа:

– Река Трубеж не входит в число водных объектов с гарантированными глубинами, потому что не является судоходной в промышленных и даже в туристических объемах. Но зная, что эту территорию в плане благоустройства хотелось бы развить, мы обратились в министерство транспорта Российской Федерации с предложением о включении приблизительно 2 километров Трубежа в перечень участков внутренних водных путей – как раз с гарантированными глубинами для прохода судов. Тогда там будет гарантированная глубина в 150 см и будут проводиться дноуглубительные работы силами наших партнеров, филиала "Канала имени Москвы". Пока этот вопрос находится на рассмотрении, и еще это связано с параллельным обмелением реки Оки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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