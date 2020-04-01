В Рязани случился самый теплый март в истории метеонаблюдений

1 Апр 2020 2020-04-01T10:17:15+03:00

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Март 2020 года в Рязани стал уникальным с точки зрения погоды. Несмотря на холодный последний день и небольшое похолодание в 20-х числах, средняя температура месяца составила +4 градуса. Это значение – рекордно высокое за полуторавековую историю метеонаблюдений.

Для справки: нормой для марта в Рязани считаются -2,4 градуса. То есть на этот раз начало календарной весны выдалось аж на 6,4 градуса теплее. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда среднемесячное значение составило +3,1.

Отметим, что в марте 2020-го обновилось 12 температурных рекордов. Выше всего столбики термометров поднялись 29-го числа – до отметки +17,4.

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Предыдущий рекорд был установлен не так давно – в 2007 году, и побит он, можно сказать, с запасом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU