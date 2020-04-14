В Рязанской области объединили еще три больницы
В Рязанской области объединят еще несколько больниц. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Согласно документу, реорганизуются Кадомская и Ермишинская районные больницы. Обе они присоединятся к Сасовскому межрайонному медицинскому центру.
Областные власти пришли к такому решению, чтобы «повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей Кадомского и Ермишинского районов», - говорится в сообщении.
Таким образом, жители районов получат, в частности, возможность круглосуточного стационарного врачебного наблюдения при оказании специализированной медпомощи.
Кроме того, присоединение районных больниц к Сасовскому медцентру позволит более рационально использовать кадровые ресурсы.
По предварительным подсчетам, экономия от реорганизации по двум учреждениям составит около 6,1 млн рублей из средств ОМС в год.
Напомним, ранее власти Старожиловскую районную больницу присоединили к горбольнице №11, а поликлинику №2 – к ОКБ имени Семашко (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU