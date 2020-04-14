В Рязанской области объединили еще три больницы

14 Апр 2020 2020-04-14T17:15:04+03:00

По подсчетам властей, экономия от реорганизации по учреждениям составит около 6,1 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области объединят еще несколько больниц. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, реорганизуются Кадомская и Ермишинская районные больницы. Обе они присоединятся к Сасовскому межрайонному медицинскому центру.

Областные власти пришли к такому решению, чтобы «повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей Кадомского и Ермишинского районов», - говорится в сообщении.

Таким образом, жители районов получат, в частности, возможность круглосуточного стационарного врачебного наблюдения при оказании специализированной медпомощи.

Кроме того, присоединение районных больниц к Сасовскому медцентру позволит более рационально использовать кадровые ресурсы.

По предварительным подсчетам, экономия от реорганизации по двум учреждениям составит около 6,1 млн рублей из средств ОМС в год.

Напомним, ранее власти Старожиловскую районную больницу присоединили к горбольнице №11, а поликлинику №2 – к ОКБ имени Семашко (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Рязани 2020: в онкодиспансере провели 100 операций

Онкобольные входят в группу риска по заболеванию коронавирусом (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU