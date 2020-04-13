Режим самоизоляции в Рязани 2020: в онкодиспансере провели 100 операций
С момента, как в Рязанской области объявили режим самоизоляции, в онкологическим диспансере провели более 100 операций.
— Работа продолжается как обычно. Мы планово госпитализируем больных, проводим лечение, в том числе и хирургическое, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части онкодиспансера Алексей Григорьев. — Выполняются операции на коже и мягких тканях, на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских репродуктивных органах, на молочной железе.
В режиме самоизоляции в онкодиспансере максимально ограничили посещение родственниками пациентов.
— Наши пациенты в группе риска, сейчас крайне важно минимизировать риски заражения инфекцией. Пациенты, страдающие раком, наиболее подвержены инфекции коронавируса. Это связано с иммунодепрессивным состоянием, в котором находится организм онкопациентов. По статистике, которая представлена в Lancet Oncology, у 28% онкологических пациентов с коронавирусом – рак легких, — отметил специалист.
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ИСТОЧНИК KP.RU