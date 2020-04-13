2020-04-13T17:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Рязани 2020: в онкодиспансере провели 100 операций

Онкобольные входят в группу риска по заболеванию коронавирусом
Яков РЫКОВ
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Режим самоизоляции в Рязани 2020: в онкодиспансере провели 100 операций.Режим самоизоляции в Рязани 2020: в онкодиспансере провели 100 операций.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С момента, как в Рязанской области объявили режим самоизоляции, в онкологическим диспансере провели более 100 операций.

— Работа продолжается как обычно. Мы планово госпитализируем больных, проводим лечение, в том числе и хирургическое, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части онкодиспансера Алексей Григорьев. — Выполняются операции на коже и мягких тканях, на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских репродуктивных органах, на молочной железе.

В режиме самоизоляции в онкодиспансере максимально ограничили посещение родственниками пациентов.

— Наши пациенты в группе риска, сейчас крайне важно минимизировать риски заражения инфекцией. Пациенты, страдающие раком, наиболее подвержены инфекции коронавируса. Это связано с иммунодепрессивным состоянием, в котором находится организм онкопациентов. По статистике, которая представлена в Lancet Oncology, у 28% онкологических пациентов с коронавирусом – рак легких, — отметил специалист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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