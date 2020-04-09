2020-04-09T09:43:27+03:00
Недвижимость

Режим самоизоляции: 9 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков, несмотря на режим самоизоляции
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Режим самоизоляции: 9 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество.Режим самоизоляции: 9 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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9 апреля в девяти районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Хламово — с 08:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Волосовка — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Сасыкино (новый поселок) — с 09:00: до 13:00;

- поселок Шилово (СТД «Луч») — с 10: до 15:00;

- село Задубровье — с 13:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Паники, село Озерки, село Бычки — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Приянки — с 09:00 до 14:00.

Пителинский район:

- деревня Потапьевская Хохловка — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Бельское, деревня Велье-Родионовка, село Дорофеево, село Кидусово, поселок Новый Кудом — с 10:00 до 13:00.

Рязанский район:

- село Борисково, деревня Деулино, село Картаносово, поселок Поповка — с 10:00 до 13:00.

Скопинский район:

- село Катино — с 10:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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