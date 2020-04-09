Режим самоизоляции: 9 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество
9 апреля в девяти районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- село Хламово — с 08:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Волосовка — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Сасыкино (новый поселок) — с 09:00: до 13:00;
- поселок Шилово (СТД «Луч») — с 10: до 15:00;
- село Задубровье — с 13:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Паники, село Озерки, село Бычки — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Приянки — с 09:00 до 14:00.
Пителинский район:
- деревня Потапьевская Хохловка — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Бельское, деревня Велье-Родионовка, село Дорофеево, село Кидусово, поселок Новый Кудом — с 10:00 до 13:00.
Рязанский район:
- село Борисково, деревня Деулино, село Картаносово, поселок Поповка — с 10:00 до 13:00.
Скопинский район:
- село Катино — с 10:00 до 17:00.
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