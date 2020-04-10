2020-04-10T07:42:30+03:00
Недвижимость

Режим самоизоляции: 10 апреля в пяти районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков, несмотря на режим самоизоляции
Александр РАДЫГИН
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Режим самоизоляции: 10 апреля в пяти районах Рязанской области отключат электричество.Режим самоизоляции: 10 апреля в пяти районах Рязанской области отключат электричество.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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10 апреля в пяти районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» на 10 апреля 07:30, электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Ильинское, деревня Козицино, село Козловка, деревня Костенково — с 08:50 до 16:00.

Шиловский район:

- село Борок — с 09:00 до 13:00.

Чучковский район:

- деревня Крюково — с 09:00 до 12:00;

- поселок Чучково (улица Новая) — с 13:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Кривское — с 09:00 до 13:00;

- село Кривское (улица Тяньгуша) — с 09:00 до 17:00;

- село Бычки — с 09:00 до 13:00;

- село Ламино — с 09:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Белое, деревня Белозерье, деревня Беляево, деревня Большое Жабье, деревня Ерохино, деревня Зимницы, деревня Лунево, деревня Малое Жабье, деревня Мамоново, деревня Ненорово, деревня Никулино, деревня Новинки, деревня Петряево, деревня Посерда, село Прудки, деревня Тимохино, деревня Чарсуль, деревня Черное, деревня Чесноково — с 09:00 до 16:00.

Напомним, 9 апреля энергетики отключали электричество в девяти районах Рязанской области (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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