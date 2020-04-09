Пожаром в поезде «Воронеж-Москва» у станции Дягилево займется СК

9 Апр 2020 2020-04-09T09:13:06+03:00

Поезд «Воронеж-Москва» загорелся вечером 8 апреля у станции «Дягилево» в Рязани. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

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«Транспортники» Следкома начали доследственную проверку по факту пожара в поезде «Воронеж-Москва». Инцидент, напомним, случился примерно в 20.50 8 апреля у станции «Дягилево» в Рязани (196 километр).

Как уточнили в ведомстве, загорелся первый вагон пассажирского состава. На место тут же отправилась следственно-оперативная группа.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Московском МСУ на транспорта СКРФ.

По предварительной информации областного ГУ МЧС, возгорание произошло это из-за короткого замыкания электропроводки. Никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU