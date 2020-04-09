Пожаром в поезде «Воронеж-Москва» у станции Дягилево займется СК
«Транспортники» Следкома начали доследственную проверку по факту пожара в поезде «Воронеж-Москва». Инцидент, напомним, случился примерно в 20.50 8 апреля у станции «Дягилево» в Рязани (196 километр).
Как уточнили в ведомстве, загорелся первый вагон пассажирского состава. На место тут же отправилась следственно-оперативная группа.
«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Московском МСУ на транспорта СКРФ.
По предварительной информации областного ГУ МЧС, возгорание произошло это из-за короткого замыкания электропроводки. Никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU