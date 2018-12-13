Под Рязанью загорелся вагон грузового состава - видео
Его потушили с помощью пожарного поезда
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В ночь на 13 декабря в грузовом парке станции Рыбное загорелся крытый вагон грузового поезда. Он, по предварительной информации, был порожним.
- На место оперативно прибыл пожарный поезд, команда которого ликвидировала возгорание, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Московской железной дороги.
Сайт RybnoeNet публиковал видео пожара. На работу станции происшествие не повлияло.
В Рыбном Рязанской области на ЖД горит вагон.Источник: www.rybnoe.net