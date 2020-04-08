В Рязанской области еще у 15 человек подтвердился коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T11:41:19+03:00

Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Рязанской области одним махом стало почти вдвое больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в регионе зафиксировали 32 случая COVID-19. Еще 17 - на подтверждении

Изменить размер текста: A A

Коронавирусную инфекцию в Рязанской области подтвердили еще у 15 человек. Об этом 8 апреля сообщила региональная оперативная группа по борьбе с COVID-19. Общее число зараженных разом увеличилось до 32, из них трое выздоровели. Летальность, к счастью, пока остается нулевой.

- Все контакты зараженных лиц установлены, люди изолированы. Все мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществлены, - заверили в опергруппе.

Положительным оказался экспресс-тест на коронавирус еще у 17 человек. Их также поместили на карантин, а анализы отправили в Москву, чтобы удостовериться в правильности диагноза.

Напомним, еще утром среды в статистике значились 17 случаев COVID-19 и 20 человек на подтверждении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Карантин в Заокском и Коростове: выход в магазин только раз в три дня

Жители приокских сел первыми в регионе испытают на себе жесткие ограничения (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU