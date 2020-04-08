2020-04-08T11:41:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области еще у 15 человек подтвердился коронавирус

Всего в регионе зафиксировали 32 случая COVID-19. Еще 17 - на подтверждении
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Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Рязанской области одним махом стало почти вдвое больше.Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Рязанской области одним махом стало почти вдвое больше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирусную инфекцию в Рязанской области подтвердили еще у 15 человек. Об этом 8 апреля сообщила региональная оперативная группа по борьбе с COVID-19. Общее число зараженных разом увеличилось до 32, из них трое выздоровели. Летальность, к счастью, пока остается нулевой.

- Все контакты зараженных лиц установлены, люди изолированы. Все мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществлены, - заверили в опергруппе.

Положительным оказался экспресс-тест на коронавирус еще у 17 человек. Их также поместили на карантин, а анализы отправили в Москву, чтобы удостовериться в правильности диагноза.

Напомним, еще утром среды в статистике значились 17 случаев COVID-19 и 20 человек на подтверждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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