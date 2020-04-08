Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 8 апреля: под наблюдением 977 человек
Опергруппа при региональном правительстве обнародовала данные о ситуации с коронавирусной инфекцией на 8.30 8 апреля. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 осталось прежним – 17, включая троих выздоровевших. Анализы еще 20 человек, тесты которых оказались положительными, находятся на подтверждении в столичных лабораториях. Все 37 человек изолированы.
В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 977 человек, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Среди них также те, кто контактировал с больными и пациентами с подозрением на COVID-2019.
1323 жителя Рязанской области уже прошли домашний карантин. Все они обследованы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU