2020-04-08T09:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 8 апреля: под наблюдением 977 человек

Заразившихся коронавирусом остается столько же, сколько было вечером вторника: 17. Анализы 20 рязанцев находятся в Москве на подтверждении.
Иван АНТОНОВ
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В Регионе усиливаются меры по борьбе с коронавирусом.В Регионе усиливаются меры по борьбе с коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Опергруппа при региональном правительстве обнародовала данные о ситуации с коронавирусной инфекцией на 8.30 8 апреля. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 осталось прежним – 17, включая троих выздоровевших. Анализы еще 20 человек, тесты которых оказались положительными, находятся на подтверждении в столичных лабораториях. Все 37 человек изолированы.

В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 977 человек, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Среди них также те, кто контактировал с больными и пациентами с подозрением на COVID-2019.

1323 жителя Рязанской области уже прошли домашний карантин. Все они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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