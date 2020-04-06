Коронавирус в Рязани: опергруппа подтвердила, что на базе БСМП могут открыть спецгоспиталь

6 Апр 2020 2020-04-06T16:03:45+03:00

А вот информацию о пациентах, переведенных из Москвы, представители штаба опровергли

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Оперативная группа по борьбе с коронавирусной инфекцией отреагировала на публикацию «Комсомольской правды» о том, что новую БСМП освобождают под больных с COVID-19.

Региональный Минздрав сообщает, что на случай обострения эпидемиологической обстановки на базе БСМП действительно откроют специальный госпиталь.

А вот информацию о переведенных нескольких пациентах из столичного региона, где складывается наиболее острая ситуация, в ведомстве опровергли.

По словам представителей Минздава, речь идет о переведенных сюда с заболеваниями органов дыхания из ОКБ имени Н.А. Семашко шести пациентах. Все они протестированы на COVID-19 – результат отрицательный.

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ИСТОЧНИК KP.RU