Коронавирус в Рязани: новую БСМП освобождают под больных COVID-19
Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, новая рязанская БСМП освобождается под больных COVID-19. Напомним, что первоначало зараженных коронавирусной инфекцией размещали в больнице имени Семашко. По состоянию на 13.00 6 апреля в Рязанской области подтверждено 17 случаев заболевания, анализы еще 18 человек отправлены в Москву на подтверждение.
Кроме того, по неофициальной информации, в БСМП доставили нескольких больных из столичного региона, где сегодня складывается наиболее острая ситуация с эпидемией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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