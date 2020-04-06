Коронавирус в Рязани: новую БСМП освобождают под больных COVID-19

6 Апр 2020 2020-04-06T13:42:11+03:00

В больницу также привезли нескольких больных из столичного региона

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Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, новая рязанская БСМП освобождается под больных COVID-19. Напомним, что первоначало зараженных коронавирусной инфекцией размещали в больнице имени Семашко. По состоянию на 13.00 6 апреля в Рязанской области подтверждено 17 случаев заболевания, анализы еще 18 человек отправлены в Москву на подтверждение.

Кроме того, по неофициальной информации, в БСМП доставили нескольких больных из столичного региона, где сегодня складывается наиболее острая ситуация с эпидемией.

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ИСТОЧНИК KP.RU