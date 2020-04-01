Юрий Фурфурак стал новым начальником управления благоустройства Рязани

1 Апр 2020 2020-04-01T14:33:07+03:00

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Юрий Фурфурак назначен исполняющим обязанности начальника управления благоустройства администрации Рязани. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Его заместителем числится Алексей Муковнин, до сих пор возглавлявший подразделение горадминистрации. Напомним, Юрий Фурфурак недавно покинул пост генерального директора Фонда капитального ремонта Рязанской области. Он проработал в этой должности с лета прошлого года - 15 июля уволилась Марина Бондарева.

Прежде Юрий Фурфурак работал заместителем главы администрации Рязанского района по вопросам ЖКХ. Некоторые сотрудники в исполнительном органе власти Рязани сразу же стали говорить о том, что он может повторить траекторию передвижения своего предшественника Владимира Луканцова. Тот отправился с этой должности в Шилово, руководить районной администрацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU