2020-03-24T20:35:36+03:00
Политика

Фурфурак покинул Фонд капремонта, проработав несколько месяцев

Его обязанности будет исполнять Виктория Сорокина
Антон КОНОВАЛОВ
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Юрий Фурфурак пробыл у руля Фонда капремонта с лета 2019 года.Юрий Фурфурак пробыл у руля Фонда капремонта с лета 2019 года.
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Юрий Фурфурак освобожден от должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Свои полномочия управленец, проработавший лишь несколько месяцев, складывает 25 марта. Соответствующее распоряжение опубликовано региональным правительством.

Исполнять обязанности руководителя, согласно еще одному распоряжению, будет бывшая подчиненная ФурфуракаВиктория Сорокина, директор по организации проведения капитального ремонта.

Напомним, Фурфурак стоял у руля регионального оператора с 15 июля, заменив Марину Бондареву. 12 ноября он избавился от приставки «и.о», ожидаемо выиграв конкурс. Прежде Фурфурак был заместителем главы администрации Рязанского района, курировал сферу ЖКХ.

Как минимум до подведения итогов следующего конкурса руководить будет Виктория Сорокина.

Как минимум до подведения итогов следующего конкурса руководить будет Виктория Сорокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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