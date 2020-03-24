Фурфурак покинул Фонд капремонта, проработав несколько месяцев

24 Март 2020 2020-03-24T20:35:36+03:00

Юрий Фурфурак пробыл у руля Фонда капремонта с лета 2019 года.

Его обязанности будет исполнять Виктория Сорокина

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Юрий Фурфурак освобожден от должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Свои полномочия управленец, проработавший лишь несколько месяцев, складывает 25 марта. Соответствующее распоряжение опубликовано региональным правительством.

Исполнять обязанности руководителя, согласно еще одному распоряжению, будет бывшая подчиненная Фурфурака – Виктория Сорокина, директор по организации проведения капитального ремонта.

Напомним, Фурфурак стоял у руля регионального оператора с 15 июля, заменив Марину Бондареву. 12 ноября он избавился от приставки «и.о», ожидаемо выиграв конкурс. Прежде Фурфурак был заместителем главы администрации Рязанского района, курировал сферу ЖКХ.

Как минимум до подведения итогов следующего конкурса руководить будет Виктория Сорокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU