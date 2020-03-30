Коронавирус в Рязани: четвертый человек сдал положительный анализ
В Рязанской области еще один, четвертый, человек сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить результат исследования, которое проводилось в местной лаборатории, материал направили в «Противочумный центр» Роспотребнадзора – в Москву. Поэтому в оперативной сводке на 16.00 по-прежнему значится три зарегистрированных случая заражения COVID-2019.
Тем не менее, 79 человек, которые контактировали с больным, поместили под медицинское наблюдение. На самоизоляции также находятся 1156 человек, недавно вернувшихся из других стран, где бушует пандемия. 497 из тех, кто приехал ранее, сняты с карантина – они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU