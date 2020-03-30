Коронавирус в Рязани: четвертый человек сдал положительный анализ

30 Март 2020 2020-03-30T18:25:53+03:00

Для подтверждения диагноза анализ рязанца с подозрением на COVID-19 отправили в Москву. Фото: архив "КП".

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области еще один, четвертый, человек сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить результат исследования, которое проводилось в местной лаборатории, материал направили в «Противочумный центр» Роспотребнадзора – в Москву. Поэтому в оперативной сводке на 16.00 по-прежнему значится три зарегистрированных случая заражения COVID-2019.

Тем не менее, 79 человек, которые контактировали с больным, поместили под медицинское наблюдение. На самоизоляции также находятся 1156 человек, недавно вернувшихся из других стран, где бушует пандемия. 497 из тех, кто приехал ранее, сняты с карантина – они здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

СК устроил первую проверку по фейку о коронавирусе в Рязани

Неизвестный пока источник сообщил, что в Рязани «более полутора тысяч заболевших» (подробнее).

В Рязани ввели новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

Людей обязали не покидать дома за исключением особых случаев (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU