СК устроил первую проверку по фейку о коронавирусе в Рязани
Следственный комитет начал проверку по поводу фейковой информации о том, что в Рязани «более полутора тысяч заболевших» коронавирусной инфекцией. Неизвестный пока придумщик также сообщал о якобы «переполненных больницах». Областной минздрав эту информацию, конечно, опроверг.
«В рамках проверки следователям предстоит установить источник недостоверной информации», - сообщает СУ СКР по Рязанской области.
Напомним, на день 30 марта, в Рязанской области подтверждено три случая заражения COVID-19. Прежде заговорили о пяти, но оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции заверил, что в статистику вкралась ошибка: к «новым» случаям причислили заболевших ранее людей, чьи новые анализы исследовали в столичной лаборатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU