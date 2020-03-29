Коронавирус в Рязани: под медицинским наблюдением 1218 человек

29 Март 2020 2020-03-29T19:10:27+03:00

При этом в оперативную группу поступила информация о 1591 рязанце, прибывшем из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 29 марта в регионе зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.

На этот момент поступила информация о 1591 жителе региона, прибывшем из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Сейчас под медицинским наблюдением находится 1218 человек, они проходят лабораторное обследование на коронавирус. У 373 рязанцах оно уже завершено, все здоровы.

Напомним, что в Рязани продолжаются рейды волонтеров-медиков. Всего студенты старших курсов и ординаторы посетили рязанцев по 2328 адресам.

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ИСТОЧНИК KP.RU