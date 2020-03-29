2020-03-29T19:10:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: под медицинским наблюдением 1218 человек

При этом в оперативную группу поступила информация о 1591 рязанце, прибывшем из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 29 марта в регионе зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.

На этот момент поступила информация о 1591 жителе региона, прибывшем из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Сейчас под медицинским наблюдением находится 1218 человек, они проходят лабораторное обследование на коронавирус. У 373 рязанцах оно уже завершено, все здоровы.

Напомним, что в Рязани продолжаются рейды волонтеров-медиков. Всего студенты старших курсов и ординаторы посетили рязанцев по 2328 адресам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Третья заболевшая коронавирусом в Рязани: стало известно, с кем она контактировала

По предварительным данным заболевшая коронавирусом в Рязани женщина общалась только с членами своей семьи (подробнее)

Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов

Режим повышенной готовности в Рязани: рязанцев обязали сообщать о приезде из других регионов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: какие маршрутки перестанут ходить в областном центре
Коронавирус в Рязани: полиция оповещает о самоизоляции через громкоговорители
Коронавирус в Рязани: работу коммерческого транспорта приостановят
Коронавирус в Рязани: под медицинским наблюдением 1218 человек
Виновник массового ДТП под Рязанью отказался от медосвидетельствования
Корнавирус в Рязани: 30 марта начнут дезинфицировать улицы
Коронавирус в Рязанской области: в райцентре священники окропили водой улицы
Коронавирус в Рязани: власти предложили выкладывать видео домашних тренировок
Коренную рязанку, знаменитую фигуристку Александру Трусову эвакуировали из Египта
Коронавирус в Рязани: какие рестораны и кафе готовы доставить еду на дом
Коронавирус в Рязани: на базе РязГМУ работает «горячая линия»
Коронавирус в Рязани: рейды волонтеров-медиков продолжаются
Третья заболевшая коронавирусом в Рязани: стало известно, с кем она контактировала
Стали известны подробности крупного пожара в Рязанской области
Коронавирус в Рязани, ситуация на 29 марта: три человека заражены, 1272 - под наблюдением
Дистанционное обучение в школе: в Рязани проведут в интернете родительское собрание
Третий заболевший коронавирусом в Рязани: женщина привезла инфекцию из Турции
В воскресенье в Рязани потеплеет до 18 градусов – возможны природные пожары
Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов
В Рязани полиция закрыла ночной клуб Iron Bee Bar
Марию Голубкину осудили поклонники за шуточное видео под Рязанью
В Рязани во время капремонта рабочие разрушили часть объекта культурного наследия