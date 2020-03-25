Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста Сергею Карабасову
25 марта Московский городской суд рассмотрел апелляцию на арест бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Ранее Басманный районный суд оставил его под стражей до 3 мая, но защита обжаловала это решение.
В итоге апелляционная инстанция отменила решение нижестоящей и направила материалы обратно - на пересмотр в ином составе. Требования адвоката Карабасова удовлетворили частично, сократив срок содержания под стражей до 6 апреля. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Напомним, в отношении экс-градоначальника расследуется дело о мошенничестве при строительстве детской площадки в Лесопарке. Вместе с ним по делу проходят руководитель подрядной организации Михаил Пузанов и бывший и.о. заместителя Игорь Ковалев, однако в СИЗО содержится только Карабасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU