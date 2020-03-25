2020-03-25T18:34:31+03:00
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста Сергею Карабасову

Материалы отправили на пересмотр, пока сократив срок содержания под стражей бывшего и.о. главы администрации Рязани
Поделиться:
Сергей Карабасов на первом заседании по избрании ему меры пресечения. Фото: архив "КП-Рязань".Сергей Карабасов на первом заседании по избрании ему меры пресечения. Фото: архив "КП-Рязань".
Изменить размер текста:

25 марта Московский городской суд рассмотрел апелляцию на арест бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Ранее Басманный районный суд оставил его под стражей до 3 мая, но защита обжаловала это решение.

В итоге апелляционная инстанция отменила решение нижестоящей и направила материалы обратно - на пересмотр в ином составе. Требования адвоката Карабасова удовлетворили частично, сократив срок содержания под стражей до 6 апреля. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, в отношении экс-градоначальника расследуется дело о мошенничестве при строительстве детской площадки в Лесопарке. Вместе с ним по делу проходят руководитель подрядной организации Михаил Пузанов и бывший и.о. заместителя Игорь Ковалев, однако в СИЗО содержится только Карабасов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Суд оставил фигурантов дела о детской площадке в Рязани «при своих»

Карабасову вновь не удалось выйти из СИЗО. Пузанов и Ковалев продолжают находиться под домашним арестом. Итог январских заседаний (подробнее).

«Новогодняя столица» прощается с Рязанью: первоклассник Юра Карабасов вручил калужанам символическую Снежинку

Пока Сергей Карабасов продолжает находиться в СИЗО, местные власти решили поручить столь почетную миссию его сыну (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У рязанца из поселка Дягилево полиция изъяла 550 sim-карт
В Рязань можно теперь доехать со столичного автовоказла «Южные ворота»
Рязанец ударил хулигана, оскорбившего его подругу, и…попал под суд
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста Сергею Карабасову
Коронавирус в Рязани: врачи рассказали, как уберечься от вируса больным раком
В администрации Рязани готовятся к работе в режиме ЧС
Коронавирус в Рязани: обсерватору выделили 11 млн рублей
В центре Рязани напротив вокзала горит деревянный дом
Елена Сорокина обратилась к рязанцам по поводу транспортных карт
Игорь Тишин занял пост главы районной администрации в рязанском регионе
Николай Любимов переведет половину зарплаты рязанским медикам
Факультет экономики РГУ проведет день открытых дверей онлайн
Депутатов Рязанской областной Думы станет больше
Работа скорой помощи во время эпидемии коронавируса меняется
Поддержанные ЦПГИ проекты получили президентские гранты
Рязанцам предложили получить выгодную ставку по ипотеке для покупки квартиры от VELLCOM Group
На 100 тысяч человек в Рязанской области 27 аппаратов ИВЛ
Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС
Прокуратура: рязанский роддом №2 оставили без молока
Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 марта: два человека заражено, 818 - под наблюдением
Проезд при оплате картой в Рязани станет дешевле на 4 рубля
Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой