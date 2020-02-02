Суд оставил фигурантов дела о детской площадке в Рязани «при своих»

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:05:07+03:00

Карабасову вновь не удалось выйти из СИЗО. Пузанов и Ковалев продолжают находиться под домашним арестом

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28, 30 и 31 января в Басманном суде Москвы рассмотрели ходатайства следователя по уголовному делу об «исчезнувшем» в Рязани детском городке. В зависимости от ранее избранной меры пресечения для фигурантов стоял вопрос о продлении сроков домашнего ареста и содержания под стражей.

Так, директора фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаила Пузанова и экс-начальника городского управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева оставили под домашним арестом до 3 мая. А вот бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову вновь не удалось добиться освобождения из СИЗО, где он находится с июня 2019 года.

Напомним, в странной истории с игровым оборудованием, которое не появилось в Лесопарке (тем не менее, работы были оплачены), но «всплыло» в других местах, московские следователи в отличие от местных коллег увидели признаки мошенничества.

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Пока Сергей Карабасов продолжает находиться в СИЗО, местные власти решили поручить столь почетную миссию его сыну (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU