Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 марта: два человека заражено, 818 - под наблюдением
По состоянию на 25 марта 08:30 в Рязанской области зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает оперативный штаб.
В целом на утро 25 марта поступила информация о 930 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 818 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдаться 112 человек - все здоровы.
Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась его супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU