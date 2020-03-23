Две бригады «скорой» в Рязани обследуют из-за угрозы коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T18:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани две бригады скорой помощи находятся на домашнем карантине. Эту информацию подтверждают в региональном минздраве. О наличии у них подозрительных симптомов речи пока не идет - проводится лабораторное исследование.

В одном из случаев медики доставляли в больницу рязанца, заразившегося коронавирусом во Франции. Этот случай, напомним, стал первым официально подтвержденным в регионе, второй заболела супруга мужчины. Оба они находятся в больнице имени Семашко

Второй пациент, с которым контактировали работники «скорой», также помещен в больницу имени Семашко. Он пожаловался на симптомы, характерные для ОРВИ, а при сборе анамнеза возникли подозрения на коронавирус.

Информацию о результатах анализов доведут до населения через оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцам с высокой температурой запретили ходить в поликлинику

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, нужно звонить в регистратуру и вызывать врача на дом (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU