2020-03-23T18:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Две бригады «скорой» в Рязани обследуют из-за угрозы коронавируса

Медики находятся на домашнем карантине и дожидаются результатов анализов
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В Рязани две бригады скорой помощи находятся на домашнем карантине. Эту информацию подтверждают в региональном минздраве. О наличии у них подозрительных симптомов речи пока не идет - проводится лабораторное исследование.

В одном из случаев медики доставляли в больницу рязанца, заразившегося коронавирусом во Франции. Этот случай, напомним, стал первым официально подтвержденным в регионе, второй заболела супруга мужчины. Оба они находятся в больнице имени Семашко

Второй пациент, с которым контактировали работники «скорой», также помещен в больницу имени Семашко. Он пожаловался на симптомы, характерные для ОРВИ, а при сборе анамнеза возникли подозрения на коронавирус.

Информацию о результатах анализов доведут до населения через оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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