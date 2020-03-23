Рязанцам с температурой выше 37,5 запретили ходить в поликлинику

23 Март 2020 2020-03-23T11:07:46+03:00

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, в Рязанской области людям с высокой температурой запретили приходить в поликлинику. Вместо этого рекомендуют вызывать врача на дом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, нужно звонить в регистратуру и вызывать врача на дом

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В Рязанской области запретили посещать поликлиники, если температура тела – выше 37,5 градуса. Оперативная рабочая группа по борьбе с распространением коронавируса отметила, что это поможет ограничить круг подверженных инфицированию лиц и избежать осложнений у человека с недугом.

«При повышенной температуре запрещается самостоятельно посещать поликлинику. Необходимо позвонить в регистратуру и сделать вызов врача на дом», - говорится в обращении.

Напомним, пока власти и надзорные органы вынуждены уповать на сознательность граждан, так как уголовная и административная ответственность за нарушение самоизоляции предусмотрена только в случае введения режима ЧС.

По состоянию на утро 23 марта в Рязанской области два официально подтвержденных случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU