Рязанцам с температурой выше 37,5 запретили ходить в поликлинику
В Рязанской области запретили посещать поликлиники, если температура тела – выше 37,5 градуса. Оперативная рабочая группа по борьбе с распространением коронавируса отметила, что это поможет ограничить круг подверженных инфицированию лиц и избежать осложнений у человека с недугом.
«При повышенной температуре запрещается самостоятельно посещать поликлинику. Необходимо позвонить в регистратуру и сделать вызов врача на дом», - говорится в обращении.
Напомним, пока власти и надзорные органы вынуждены уповать на сознательность граждан, так как уголовная и административная ответственность за нарушение самоизоляции предусмотрена только в случае введения режима ЧС.
По состоянию на утро 23 марта в Рязанской области два официально подтвержденных случая COVID-19.
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Это поможет в борьбе с распространением коронавируса. У каждого муниципального образования - свой телефонный номер (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU