Что будет за нарушение самоизоляции по коронавирусу, рассказали рязанцам
Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 в Рязанской области призналась, что в режиме повышенной готовности (он установлен в регионе 17 марта) не предусмотрена ответственность за нарушение самоизоляции. То есть пока людей, вернувшихся из стран, где циркулирует коронавирус, соблюдать 14-дневный «домашний карантин» заставить никто не может - только их собственное благоразумие.
«Очень надеемся на сознательность граждан. Общая задача сегодня – сдержать возможность распространения коронавирусной инфекции», обратились к жителям региона минздрав и Роспотребнадзор.
Отмечается, что уголовная и административная ответственность наступает только в случае введения режима ЧС. Однако уже сейчас, например, в Ставрополье полиция организовала проверку по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность» в отношении главной инфекционистки региона: Ирина Санникова скрыла поездку в Испанию и заразила больше десятка человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU