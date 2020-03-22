В Рязанской области молодой мужчина покончил с собой

22 Март 2020 2020-03-22T18:08:21+03:00

До этого он неоднократно высказывал мысли о суициде, слова он воплотил в дело

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Труп молодого мужчины обнаружили в Полянах Рязанского района. Об этом сообщили в Следственном управлении по Рязанской области СК России.

Тело нашли родственники в субботу, 21 марта. По их словам, молодой человек 29 лет от роду неоднократно высказывал мысли о самоубийстве. По факту обнаружения трупа без признаков насильственной смерти сотрудниками СУ СКР проводится доследственная проверка.

Напомним, что буквально на днях из окна на 24 этаже выпал голый житель областного центра, страдающий при жизни психическим расстройством. 17 декабря на Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида. Днем ранее, спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна. Женщину с травмами госпитализировали, а против ее супруга полиция возбудила уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU