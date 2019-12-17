На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида
Днем 17 декабря на Горбатом мосту рязанка пыталсь свести счеты с жизнью. Об этом сообщают очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По предварительным данным, женщина пыталась перелезть через ограждения, когда ее остановили прохожие.
На место происшествия выехали спасатели, полиция и бригада скорой медицинской помощи.
Оперативного комментария от правоохранительных органов к настоящему времени получить не удалось. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, 16 декабря, спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна. Женщину с травмами госпитализировали, а против ее супруга полиция возбудила уголовное дело (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU