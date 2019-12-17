2019-12-17T16:15:45+03:00
Происшествия

На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, с рязанкой работают медики
Яков РЫКОВ
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Фото: Мария Маслова | https://vk.com/rznnews62Фото: Мария Маслова | https://vk.com/rznnews62
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Днем 17 декабря на Горбатом мосту рязанка пыталсь свести счеты с жизнью. Об этом сообщают очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По предварительным данным, женщина пыталась перелезть через ограждения, когда ее остановили прохожие.

На место происшествия выехали спасатели, полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Оперативного комментария от правоохранительных органов к настоящему времени получить не удалось. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, 16 декабря, спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна. Женщину с травмами госпитализировали, а против ее супруга полиция возбудила уголовное дело (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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