На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-17T16:15:45+03:00

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, с рязанкой работают медики

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Днем 17 декабря на Горбатом мосту рязанка пыталсь свести счеты с жизнью. Об этом сообщают очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По предварительным данным, женщина пыталась перелезть через ограждения, когда ее остановили прохожие.

На место происшествия выехали спасатели, полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Оперативного комментария от правоохранительных органов к настоящему времени получить не удалось. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, 16 декабря, спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна. Женщину с травмами госпитализировали, а против ее супруга полиция возбудила уголовное дело (читать подробнее).

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Мужчина устроил скандал дома, разбил топором дверь, а когда приехала вневедомственная охрана, спрятался на обратной стороне балкона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU