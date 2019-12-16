2019-12-16T19:34:44+03:00
Происшествия

Росгвардейцы спасли рязанца, повисшего на пятом этаже

Мужчина устроил скандал дома, разбил топором дверь, а когда приехала вневедомственная охрана, спрятался на обратной стороне балкона
Яков РЫКОВ
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Фото: Росгвардия.Фото: Росгвардия.
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Рязанские росгвардейцы предотвратили бытовой конфликт, который мог закончиться трагедией, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне вечером группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение из полиции, что в доме на улице Молодцова мужчина ломает дверь.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что в одной из квартир на пятом этаже произошел конфликт между сожителями. Мужчина топором сломал межкомнатную дверь и угрожал хозяйке и ее меленькому ребенку.

Наряд вошел в комнату, но мужчины там не оказалось, но была открыта балконная дверь. Оказалось, что дебошир повис с обратной стороны балкона и мог в любую секунду сорваться. Сотрудники Росгвардии вытащили мужчину и передали его полиции.

Напомним, в этот же день 27-летняя рязанка, спасаясь от пьяного мужа, выпрыгнула с балкона и серьезно травмировалась (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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