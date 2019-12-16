Спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна
В дежурную часть из больницы обратилась 27-летняя рязанка, которая сообщила, что 34-летний супруг угрожал задушить ее, а теперь она госпитализирована с травмой после падения со второго этажа.
По предварительным данным, пьяный рязанец решил провести с женщиной «воспитательную работу», потому как супруга не работала и, по его мнению, не особо ее искала. Словесные упреки быстро перешли в скандал, и пьяный муж накинулся на супругу. В конце концов, дебошир утомился, запер входную дверь на ключ и решил передохнуть.
Испуганная женщина безуспешно попыталась открыть дверь, а затем выпрыгнула из окна.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU