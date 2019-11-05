В Рязани молодой человек выпал с балкона многоэтажки
Во вторник, 5 ноября, в Рязани на улице Грибоедова произошел несчастный случай. 22-летний молодой человек вывалился с балкона многоэтажного дома (четвертый этаже) на крышу, расположенного внизу магазина.
- В настоящее время парень в тяжелом состоянии находится в реанимации под постоянным контролем врачей, - прокомментировала начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Кузьминова. – Пациент был доставлен в ОКБ без сознания. Прогнозы врачи пока не дают.
По данному факту полиция проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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