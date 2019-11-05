В Рязани молодой человек выпал с балкона многоэтажки

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-05T19:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 ноября, в Рязани на улице Грибоедова произошел несчастный случай. 22-летний молодой человек вывалился с балкона многоэтажного дома (четвертый этаже) на крышу, расположенного внизу магазина.

- В настоящее время парень в тяжелом состоянии находится в реанимации под постоянным контролем врачей, - прокомментировала начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Кузьминова. – Пациент был доставлен в ОКБ без сознания. Прогнозы врачи пока не дают.

По данному факту полиция проводит проверку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани с балкона на пятом этаже выпала девушка

Инцидент произошел в элитном жилом комплексе «Борисоглебский» (подробнее).

Рязанские врачи спасли девушку, упавшую с 5 этажа

Хирурги различных специализаций оперировали пациентку в составе бригады (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU