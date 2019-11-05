2019-11-05T12:17:12+03:00
Здоровье

Рязанские врачи спасли девушку, упавшую с 5 этажа

Хирурги различных специализаций оперировали пациентку в составе бригады
Иван АНТОНОВ
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Рязанские хирурги провели три тяжелейших операции - девушка будет ходить.Рязанские хирурги провели три тяжелейших операции - девушка будет ходить.Фото: Олег ЗОЛОТО
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У девушки, упавшей в пятого этажа, состояние было настолько тяжелое, что ее сразу отправили в реанимацию. Реаниматологи диагностировали множественные переломы конечностей и ушиб легких. Ей сразу же потребовалась противошоковая терапия. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Прошло 10 часов, и на тяжелый оскольчатый перелом костей таза специалисты установили аппарат внешней фиксации для того, чтобы стабилизировать тазовое кольцо. Это помогает избежать осложнений при многочисленных травмах.

Затем пострадавшей поочередно провели три операции. Причем одну из них – наиболее тяжелую – проводили хирурги самых разных специализаций, включая сосудистого. В медицине это называется работа мультидисциплинарной хирургической бригады.

- Сложность состояла в том, что у пациентки уже начали формироваться рубцы между отломками костей. Во время операции мы устанавливали их в правильное положение и фиксировали пластинами. В результате центральный вывих бедра был устранен, - отметил завотделением травматологии Анатолий Тюрчин.

Теперь девушке предстоит пройти курс реабилитации. Скорее всего, через 2-3 недели ей можно будет принять вертикальное положение, а после этого учиться ходить заново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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